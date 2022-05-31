Один человек погиб и трое пострадали в страшном ДТП в Нижнекамске

Серьезная авария произошла сегодня рано утром на Соболековской улице в Нижнекамске. Здесь столкнулись три автомобиля – Mazda, Renault и «Нива».

Фото: © очевидцы

От сильного удара японскую легковушку выкинуло в столб, а французский автомобиль вылетел с дороги в кювет, где завалился на бок.

Фото: © очевидцы

«В Renault один человек погиб. Из Mazda спасатели вытащили одного пострадавшего, который оказался зажат в салоне. Всего пострадали три человека», – рассказали «Татар-информу» очевидцы трагедии.

Фото: © очевидцы

Как рассказали в пресс-службе МВД по РТ, по предварительным данным, водитель Mazda вылетел на встречку, где столкнулся с легковушками Renault и «Нива».

В результате ДТП погиб водитель Renault.