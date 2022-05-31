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Ру Тат
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Происшествия
31 мая 2022  08:29
Полина Шевчук

Один человек погиб и трое пострадали в страшном ДТП в Нижнекамске

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Один человек погиб и трое пострадали в страшном ДТП в Нижнекамске

Серьезная авария произошла сегодня рано утром на Соболековской улице в Нижнекамске. Здесь столкнулись три автомобиля – Mazda, Renault и «Нива».

 

Фото: © очевидцы 

От сильного удара японскую легковушку выкинуло в столб, а французский автомобиль вылетел с дороги в кювет, где завалился на бок.

 

Фото: © очевидцы 

«В Renault один человек погиб. Из Mazda спасатели вытащили одного пострадавшего, который оказался зажат в салоне. Всего пострадали три человека», – рассказали «Татар-информу» очевидцы трагедии.

 

Фото: © очевидцы 

Как рассказали в пресс-службе МВД по РТ, по предварительным данным, водитель Mazda вылетел на встречку, где столкнулся с легковушками Renault и «Нива».

В результате ДТП погиб водитель Renault.

 

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