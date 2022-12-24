Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с «буханкой» и микроавтобусом в РТ
Еще одно смертельное ДТП произошло сегодня утром в Нижнекамском районе республики, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
По предварительным данным, 66-летний водитель «УАЗа» не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Toyota.
В результате ДТП водитель «буханки» скончался по пути в больницу. Кроме этого, травмы получили пассажир «УАЗа» и 2 пассажира Toyota. Обстоятельства ДТП выясняются.