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Происшествия
24 декабря 2022  11:52
Полина Шевчук

Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с «буханкой» и микроавтобусом в РТ

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Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с «буханкой» и микроавтобусом в РТ
фото: Республиканская Госавтоинспекция

Еще одно смертельное ДТП произошло сегодня утром в Нижнекамском районе республики, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

 

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

По предварительным данным, 66-летний водитель «УАЗа» не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Toyota.

 

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

В результате ДТП водитель «буханки» скончался по пути в больницу. Кроме этого, травмы получили пассажир «УАЗа» и 2 пассажира Toyota. Обстоятельства ДТП выясняются.

 

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

 

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