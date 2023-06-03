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Один человек погиб и шестеро пострадали, в том числе дети, в ДТП в Татарстане
Страшное ДТП произошло сегодня в Агрызском районе Татарстана.
Как сообщили «Татар-информу» очевидцы произошедшего, столкнулись два внедорожника – Chery и «Нива».
От мощного удара оба автомобиля вылетели в кювет.
На данный момент известно об одном погибшем. Это женщина, возраст 40-45 лет.
Пострадали еще как минимум шесть человек, среди них есть дети.
«С места ДТП на каретах скорой помощи увезли двоих. Один из них ребенок. Очень тяжелый», – поделились с агентством очевидцы аварии.
Обстоятельства ДТП и количество пострадавших уточняются.
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