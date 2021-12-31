Один человек погиб и пятеро пострадали на пожаре в Чистополе

Сообщение о пожаре в квартире одного из домов по улице Энгельса в Чистополе пришло сегодня около девяти часов вечера. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

На место по первому повышенному рангу вызова прибыли пожарные. Было установлено, что горит диван в однокомнатной квартире на третьем этаже пятиэтажного дома. В 21.50 пожарные ликвидировали возгорание.

Жертвой пожара стала женщина. Ее личность устанавливается. Еще пять человек, в том числе подростки 16 и 17 лет, пострадали.

Площадь пожара составила 30 кв. метров. Причины происшествия выясняются.



