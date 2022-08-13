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Ру Тат
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Происшествия
13 августа 2022  19:04
Полина Шевчук

Один человек погиб и один пострадал в столкновении двух авто в Татарстане

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Один человек погиб и один пострадал в столкновении двух авто в Татарстане

Серьезное ДТП произошло сегодня в четвертом часу вечера в Кукморском районе республики на объездной дороге.

 

Фото: © очевидцы

Как рассказали «Татар-информу» свидетели происшествия, на трассе лоб в лоб столкнулись легковушка «Лада» и внедорожник Renault.

Удар был такой силы, что отечественную легковушку откинуло на отбойник, а иномарку развернуло поперек дороги.

 

Фото: © очевидцы 

«На месте скончался мужчина. На вид погибшему около 30 лет. Еще одного пострадавшего забрали в больницу», - уточнили очевидцы ДТП.

 

#ДТП с пострадавшими #авария с погибшим
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