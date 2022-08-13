Один человек погиб и один пострадал в столкновении двух авто в Татарстане
Серьезное ДТП произошло сегодня в четвертом часу вечера в Кукморском районе республики на объездной дороге.
Как рассказали «Татар-информу» свидетели происшествия, на трассе лоб в лоб столкнулись легковушка «Лада» и внедорожник Renault.
Удар был такой силы, что отечественную легковушку откинуло на отбойник, а иномарку развернуло поперек дороги.
«На месте скончался мужчина. На вид погибшему около 30 лет. Еще одного пострадавшего забрали в больницу», - уточнили очевидцы ДТП.