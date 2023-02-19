Один человек погиб и один пострадал в массовом ДТП на трассе в Татарстане

фото: очевидцы

Страшная авария произошла сегодня около шести утра на трассе М7 в Мензелинском районе Татарстана вблизи поворота на село Верхний Такермен.

Фото: © очевидцы

Как рассказали «Татар-информу» свидетели аварии, дорогу не поделили сразу четыре автомобиля – «Лада Ларгус», «Лада» 14-й модели и две «Лады Калины». От удара машины раскидало по проезжей части, и они частично перекрыли движение.

Фото: © очевидцы

«На месте погиб водитель одной из "Лады Калины". На вид мужчине не больше 35 лет. Водителя "Ларгуса" с переломами забрали в больницу», – уточнили свидетели ДТП.

По данным республиканской Госавтоинспекции, водитель «Лады Ларгус» выехал на встречную полосу, где зацепил «Ладу» 14-й модели, а после лоб в лоб влетел в «Ладу Калину».