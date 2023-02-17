Один человек погиб и один пострадал в ДТП с фурой и легковушкой в Татарстане

фото: очевидцы

Серьезное ДТП произошло сегодня около девяти часов утра на трассе в Верхнеуслонском районе республики вблизи населенного пункта Майдан.

Как рассказали «Татар-информу» очевидцы происшествия, водитель «Лады» не справился с управлением и выехал на встречку, где врезался в фуру. Удар был такой силы, что оба автомобиля вылетели в кювет.

Фото: © очевидцы

«В ДТП погиб один человек. Предположительно, водитель легковушки. Еще одного пострадавшего забрали в больницу», – пояснили свидетели аварии.

Фото: © очевидцы



