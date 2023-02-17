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Один человек погиб и один пострадал в ДТП с фурой и легковушкой в Татарстане
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фото: очевидцы
Серьезное ДТП произошло сегодня около девяти часов утра на трассе в Верхнеуслонском районе республики вблизи населенного пункта Майдан.
Как рассказали «Татар-информу» очевидцы происшествия, водитель «Лады» не справился с управлением и выехал на встречку, где врезался в фуру. Удар был такой силы, что оба автомобиля вылетели в кювет.
«В ДТП погиб один человек. Предположительно, водитель легковушки. Еще одного пострадавшего забрали в больницу», – пояснили свидетели аварии.
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