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Один человек погиб и один пострадал в авто, влетевшем под грузовик в Заинском районе РТ
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Смертельная авария произошла накануне вечером в Заинском районе Татарстана, сообщили «Татар-информу» очевидцы трагедии.
По их информации, легковой автомобиль Datsun на огромной скорости влетел в грузовик «Урал». Удар пришелся в заднюю часть отечественной машины, у легковушки оказался смят капот.
В результате один человек в иномарке погиб на месте, еще одного увезли медики.
Авария случилась на 72-м километре трассы Челны – Альметьевск.
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