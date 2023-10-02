Один человек погиб и один пострадал в авто, влетевшем под грузовик в Заинском районе РТ

Смертельная авария произошла накануне вечером в Заинском районе Татарстана, сообщили «Татар-информу» очевидцы трагедии.

По их информации, легковой автомобиль Datsun на огромной скорости влетел в грузовик «Урал». Удар пришелся в заднюю часть отечественной машины, у легковушки оказался смят капот.

Фото: © очевидцы

В результате один человек в иномарке погиб на месте, еще одного увезли медики.

Фото: © очевидцы

Авария случилась на 72-м километре трассы Челны – Альметьевск.