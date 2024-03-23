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Один человек погиб и двое ранены в результате атаки БПЛА на Белгородскую область
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Один человек погиб, двое пострадали в результате атаки украинских дронов в Белгородской области, сообщил губернатор Гладков.
По его информации, человек погиб в Чернянском районе.
Кроме того, есть пострадавшие при обстреле самого Белгорода. Этим утром ПВО сбили еще 11 снарядов «Вампир». По словам губернатора, повреждены дома, данные уточняются, рассказал губернатор.
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