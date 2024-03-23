Один человек погиб и двое ранены в результате атаки БПЛА на Белгородскую область

Один человек погиб, двое пострадали в результате атаки украинских дронов в Белгородской области, сообщил губернатор Гладков.

По его информации, человек погиб в Чернянском районе.

Кроме того, есть пострадавшие при обстреле самого Белгорода. Этим утром ПВО сбили еще 11 снарядов «Вампир». По словам губернатора, повреждены дома, данные уточняются, рассказал губернатор.