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СВО 23 марта 2024 08:28

Один человек погиб и двое ранены в результате атаки БПЛА на Белгородскую область

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Один человек погиб, двое пострадали в результате атаки украинских дронов в Белгородской области, сообщил губернатор Гладков.

По его информации, человек погиб в Чернянском районе.

Кроме того, есть пострадавшие при обстреле самого Белгорода. Этим утром ПВО сбили еще 11 снарядов «Вампир». По словам губернатора, повреждены дома, данные уточняются, рассказал губернатор.

#беспилотник
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