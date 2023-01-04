Один человек погиб и двое пострадали в страшной аварии на трассе в Татарстане

фото: республиканская Госавтоинспекция

Смертельное ДТП произошло сегодня в Азнакаевском районе Татарстана.

Как сообщает республиканская Госавтоинспекция, предварительно установлено, что 59-летний водитель Volkswagen не выбрал безопасную скорость, выехал на встречку, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем Ford, за рулем которого был 21-летний юноша.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

«В результате ДТП 52-летняя пассажирка автомобиля Ford от полученных травм скончалась в карете скорой помощи. Два пассажира Volkswagen доставлены в больницу», – пояснили в ГИБДД Татарстана.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

Обстоятельства ДТП выясняются.