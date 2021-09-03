Один человек погиб и двое пострадали в столкновении двух автомобилей под Челнами
Страшное ДТП произошло сегодня днем на трассе Набережные Челны – Нижнекамск.
По рассказам собственного корреспондента агентства с места происшествия, внедорожник Subaru под управлением 39-летней женщины занесло на скользкой дороге, он вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с легковушкой Lifan. После этого японский авто съехал с трассы в кювет.
«В результате аварии погибла пассажирка Lifan. Водитель и еще один пассажир китайской легковушки с различными травмами были доставлены в БСМП Челнов», – уточнил корреспондент агентства.