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3 сентября 2021  13:51
Полина Шевчук

Один человек погиб и двое пострадали в столкновении двух автомобилей под Челнами

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Один человек погиб и двое пострадали в столкновении двух автомобилей под Челнами

Страшное ДТП произошло сегодня днем на трассе Набережные Челны – Нижнекамск.

 

Фото: ©  Валентин Кулагин

По рассказам собственного корреспондента агентства с места происшествия, внедорожник Subaru под управлением 39-летней женщины занесло на скользкой дороге, он вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с легковушкой Lifan. После этого японский авто съехал с трассы в кювет.

 

Фото: ©  Валентин Кулагин

«В результате аварии погибла пассажирка Lifan. Водитель и еще один пассажир китайской легковушки с различными травмами были доставлены в БСМП Челнов», – уточнил корреспондент агентства.

 

Фото: ©  Валентин Кулагин

 

Фото: © Валентин Кулагин


 

#смертельное дтп #погибла пассажирка #дтп на трассе
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