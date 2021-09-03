Один человек погиб и двое пострадали в столкновении двух автомобилей под Челнами

Страшное ДТП произошло сегодня днем на трассе Набережные Челны – Нижнекамск.

Фото: © Валентин Кулагин

По рассказам собственного корреспондента агентства с места происшествия, внедорожник Subaru под управлением 39-летней женщины занесло на скользкой дороге, он вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с легковушкой Lifan. После этого японский авто съехал с трассы в кювет.

Фото: © Валентин Кулагин

«В результате аварии погибла пассажирка Lifan. Водитель и еще один пассажир китайской легковушки с различными травмами были доставлены в БСМП Челнов», – уточнил корреспондент агентства.

Фото: © Валентин Кулагин

Фото: © Валентин Кулагин



