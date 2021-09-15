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Ру Тат
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15 сентября 2021  15:11
Полина Шевчук

Один человек погиб и двое пострадали в лобовом столкновении легковушек на трассе в РТ

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Серьезная авария произошла сегодня недалеко от Елабуги. Как рассказали ИА «Татар-информ» в республиканской Госавтоинспекции, 36-летний водитель Mazda выехал на встречку, зацепил обочину и лоб в лоб столкнулся с KIA. От удара оба автомобиля перевернулись.

«В результате аварии водитель Mazda  скончался на месте происшествия. Водитель и пассажир KIA с различными травмами были доставлены в больницу», – пояснили в ГИБДД республики.

 

#авария с погибшими #смертельное дтп #ГИБДД РТ
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