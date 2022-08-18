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Происшествия
18 августа 2022  05:33
Полина Шевчук

Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с легковушкой и грузовиком на М7 в Татарстане

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Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с легковушкой и грузовиком на М7 в Татарстане
Очевидцы

Страшная авария произошла накануне около полудня на трассе М7 в Мамадышском районе республики.

 

Фото: © очевидцы 


Со слов очевидцев «Татар-информу» стало известно, что на дороге столкнулись легковушка Hyundai и грузовая «ГАЗель». От мощного удара отечественный автомобиль завалился на бок, а иномарка вылетела с трассы в кювет.

 

Фото: © очевидцы 

«Основной удар пришелся на водительскую сторону иномарки. Мужчина, который был за рулем авто, погиб на месте. Пассажирку Hyundai и водителя «ГАЗели» с многочисленными травмами доставили в больницу», - пояснили свидетели ДТП.

 

Фото: © очевидцы 

 

#погиб водитель #смертельное дтп
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