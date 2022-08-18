Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с легковушкой и грузовиком на М7 в Татарстане

Очевидцы

Страшная авария произошла накануне около полудня на трассе М7 в Мамадышском районе республики.

Фото: © очевидцы



Со слов очевидцев «Татар-информу» стало известно, что на дороге столкнулись легковушка Hyundai и грузовая «ГАЗель». От мощного удара отечественный автомобиль завалился на бок, а иномарка вылетела с трассы в кювет.

Фото: © очевидцы

«Основной удар пришелся на водительскую сторону иномарки. Мужчина, который был за рулем авто, погиб на месте. Пассажирку Hyundai и водителя «ГАЗели» с многочисленными травмами доставили в больницу», - пояснили свидетели ДТП.