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Один человек погиб и два пострадали в аварии под Оренбургом
Утром 10 августа на трассе Казань-Оренбург произошло серьезное ДТП с участием двух автомобилей. Инцидент случился в 08:05 на 295-м километре дороги, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
По предварительным данным, 35-летний водитель Chevrolet, двигаясь в сторону Казани, совершил обгон в запрещенном месте. Выехав на встречную полосу, он столкнулся с «Ладой» под управлением 26-летнего водителя.
В результате столкновения водитель Chevrolet погиб на месте. 20-летний пассажир этого автомобиля и водитель «Лады» получили травмы.
Сотрудники ГИБДД проводят расследование обстоятельств аварии. Госавтоинспекция Татарстана в связи с происшествием напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения.
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