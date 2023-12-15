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Один человек погиб и четверо получили травмы в столкновении легковушки и КамАЗа в РТ
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Сегодня на трассе Альметьевск – Лениногорск столкнулись «Лада» и КамАЗ, сообщает республиканская Госавтоинспекция.
По информации ведомства, водитель легкового авто не выбрал безопасную скорость и влетел в попутный грузовик.
В итоге 57-летний пассажир «Лады» погиб на месте, еще четыре человека, включая двоих детей в возрасте 12 и 14 лет, получили травмы.
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