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Происшествия 15 декабря 2023 19:34

Один человек погиб и четверо получили травмы в столкновении легковушки и КамАЗа в РТ

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Сегодня на трассе Альметьевск – Лениногорск столкнулись «Лада» и КамАЗ, сообщает республиканская Госавтоинспекция.

По информации ведомства, водитель легкового авто не выбрал безопасную скорость и влетел в попутный грузовик.

Фото: © Госавтоинспекция Татарстана

В итоге 57-летний пассажир «Лады» погиб на месте, еще четыре человека, включая двоих детей в возрасте 12 и 14 лет, получили травмы.

#смертельное дтп
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