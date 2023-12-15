Один человек погиб и четверо получили травмы в столкновении легковушки и КамАЗа в РТ

Сегодня на трассе Альметьевск – Лениногорск столкнулись «Лада» и КамАЗ, сообщает республиканская Госавтоинспекция.

По информации ведомства, водитель легкового авто не выбрал безопасную скорость и влетел в попутный грузовик.

Фото: © Госавтоинспекция Татарстана

В итоге 57-летний пассажир «Лады» погиб на месте, еще четыре человека, включая двоих детей в возрасте 12 и 14 лет, получили травмы.