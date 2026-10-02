Один человек погиб и 5 пропали в пожаре на химпредприятии в Подмосковье

На химическом предприятии в Подмосковном Краснозавдоске потушили возгорание. Погиб один человек, судьба еще пяти остается неизвестной, пишет ТАСС.

Возгорание началось в одном из корпусов завода. В этот момент в здании находились 44 человека. Огонь распространился на площадь 1 тыс. квадратных метров. Кроме того, произошло обрушение конструкций на площади 2 тыс. «квадратов».

В настоящее время ведется проливка конструкций, на месте работают экстренные службы. По предварительным данным, пожар имеет техногенный характер.