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Один человек погиб, еще трое пострадали в лобовом столкновении авто под Чистополем
В Чистопольском районе Татарстана произошло смертельное ДТП, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
По предварительным данным, вечером на трассе Казань – Оренбург столкнулись «Лада» и Mercedes. В результате аварии водитель отечественного авто погиб. Водитель и двое пассажиров иномарки, среди которых был 16-летний ребенок, госпитализированы.
На место происшествия выехал заместитель Чистопольского городского прокурора Сергей Игошин. Организована процессуальная проверка, ход которой взят на контроль в прокуратуре.
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