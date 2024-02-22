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Происшествия 22 февраля 2024 22:49

Один человек погиб, еще трое пострадали в лобовом столкновении авто под Чистополем

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В Чистопольском районе Татарстана произошло смертельное ДТП, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По предварительным данным, вечером на трассе Казань – Оренбург столкнулись «Лада» и Mercedes. В результате аварии водитель отечественного авто погиб. Водитель и двое пассажиров иномарки, среди которых был 16-летний ребенок, госпитализированы.

Фото: © Прокуратура РТ

На место происшествия выехал заместитель Чистопольского городского прокурора Сергей Игошин. Организована процессуальная проверка, ход которой взят на контроль в прокуратуре.

#смертельное дпт татарстан
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