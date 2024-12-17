Один человек погиб, еще трое получили травмы в массовом ДТП в Чистопольском районе

Фото: Госавтоинспекция РТ

В Чистопольском районе произошло смертельное ДТП с участием сразу трех автомобилей. Об этом сообщает республиканская Госавтоинспекция.

По предварительным данным, водитель «Лада ВИС» после столкновения с впереди следующим автомобилем «Лада Веста» вылетел на встречную полосу и врезался в Kia.

Пассажирка «Лада ВИС» скончалась на месте, водителя увезли медики скорой помощи. Кроме того, травмы получили двое пассажиров Kia. Сейчас на месте работают автоинспекторы, выясняются обстоятельства произошедшего.