Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Один человек погиб, еще трое получили травмы в массовом ДТП в Чистопольском районе
В Чистопольском районе произошло смертельное ДТП с участием сразу трех автомобилей. Об этом сообщает республиканская Госавтоинспекция.
По предварительным данным, водитель «Лада ВИС» после столкновения с впереди следующим автомобилем «Лада Веста» вылетел на встречную полосу и врезался в Kia.
Пассажирка «Лада ВИС» скончалась на месте, водителя увезли медики скорой помощи. Кроме того, травмы получили двое пассажиров Kia. Сейчас на месте работают автоинспекторы, выясняются обстоятельства произошедшего.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников