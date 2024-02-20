news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_top_970_100
Происшествия 20 февраля 2024 13:18

Один человек погиб, еще пятеро пострадали при обстреле Донецка

Скопировать ссылку

ВСУ обстреляли Киевский район Донецка, сообщает РИА Новости.

По предварительной информации, в результате обстрела четыре человека получили ранения. Еще один человек погиб.

#донецк
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2