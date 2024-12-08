Один человек погиб, двое в больнице после столкновения «ГАЗели» и легковушки в РТ

В Мензелинском районе произошло ДТП на участке дороги, где велись ремонтные работы.

По информации Госавтоинспекции Татарстана, автомобиль «Лада Гранта» столкнулся с «ГАЗелью», которая совершала поворот направо. После столкновения «ГАЗель» опрокинулась на бок, а легковой автомобиль вылетел в кювет.

В результате ДТП пассажир «ГАЗели» скончался на месте, водителя и пассажира легковушки увезли на скорой.