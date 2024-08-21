Один человек погиб, двое ранены в результате атаки дрона в Курской области

В Большесолдатском районе Курской области произошла трагическая атака дрона с территории Украины. В результате инцидента один человек погиб, и еще двое получили ранения, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

По его словам, сегодня украинский коптер сбросил взрывное устройство на местный автомобиль. Два жителя района смогли самостоятельно добраться до больницы, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. К сожалению, еще одна женщина скончалась на месте происшествия – полученные ею травмы оказались несовместимы с жизнью.

Руководитель региона выразил глубокие соболезнования семье и близким погибшей в результате этого ужасного инцидента.