Один человек погиб, двое пострадали при столкновении двух легковушек в Татарстане

Смертельное ДТП произошло в Лениногорском районе на автодороге Лениногорск – Азнакаево.

Фото: Госавтоинспекция РТ

Как сообщают в Госавтоинспекции Татарстана, водитель «Лада» 10-й модели выехал на встречку и врезался в Ford. После столкновения отечественную легковушку отбросило на опору линии электропередачи.

В результате водитель «Лада» скончался на месте. Пассажир отечественного авто и водитель автомобиля Ford пострадали.