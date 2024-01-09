Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Один человек погиб, двое пострадали при столкновении двух легковушек в Татарстане
Смертельное ДТП произошло в Лениногорском районе на автодороге Лениногорск – Азнакаево.
Как сообщают в Госавтоинспекции Татарстана, водитель «Лада» 10-й модели выехал на встречку и врезался в Ford. После столкновения отечественную легковушку отбросило на опору линии электропередачи.
В результате водитель «Лада» скончался на месте. Пассажир отечественного авто и водитель автомобиля Ford пострадали.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников