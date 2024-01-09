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Происшествия 9 января 2024 10:41

Один человек погиб, двое пострадали при столкновении двух легковушек в Татарстане

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Смертельное ДТП произошло в Лениногорском районе на автодороге Лениногорск – Азнакаево.

Фото: Госавтоинспекция РТ

Как сообщают в Госавтоинспекции Татарстана, водитель «Лада» 10-й модели выехал на встречку и врезался в Ford. После столкновения отечественную легковушку отбросило на опору линии электропередачи.

В результате водитель «Лада» скончался на месте. Пассажир отечественного авто и водитель автомобиля Ford пострадали.

Фото: Госавтоинспекция РТ

#ДТП жертвы
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