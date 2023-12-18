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Происшествия 18 декабря 2023 09:33

Один человек погиб, трое пострадали в ДТП с пьяным водителем в Татарстане

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Смертельное ДТП произошло сегодня примерно в 02.50 на 14-м км автодороги М7 в Менделеевском районе, сообщают в Госавтоинспекции Татарстана.

Предварительно, пьяный водитель автомобиля «Лада Гранта» не выбрал безопасную дистанцию и врезался в попутный грузовик Sitrak.

Как сообщили «Татар-информу» очевидцы аварии, тело пассажирки легковушки из салона извлекли спасатели.

По данным Госавтоинспекции, 27-летняя девушка скончалась на месте, водителю и еще двум пассажирам оказана медицинская помощь.

Фото: © Госавтоинспекция Татарстана

#ДТП
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