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Один человек погиб, двое пострадали в ДТП на трассе в Арском районе
Накануне вечером на 9-м километре автодороги Арск – граница Марий Эл в Арском районе произошло смертельное ДТП. Об этом Госавтоинспекция Татарстана.
По данным ведомства, 45-летний водитель Hyundai Solaris превысил безопасную скорость, не учел дорожные условия и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Opel Mokka. В результате удара оба автомобиля вылетели в кювет.
От полученных травм на месте ДТП скончался пассажир Hyundai. Водитель автомобиля Hyundai Solaris и его 10-летний пассажир получили травмы.
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