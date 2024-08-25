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Происшествия 25 августа 2024 15:11

Один человек погиб, двое пострадали в ДТП на трассе в Арском районе

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Накануне вечером на 9-м километре автодороги Арск – граница Марий Эл в Арском районе произошло смертельное ДТП. Об этом Госавтоинспекция Татарстана.

По данным ведомства, 45-летний водитель Hyundai Solaris превысил безопасную скорость, не учел дорожные условия и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Opel Mokka. В результате удара оба автомобиля вылетели в кювет.

От полученных травм на месте ДТП скончался пассажир Hyundai. Водитель автомобиля Hyundai Solaris и его 10-летний пассажир получили травмы.

Фото: © Госавтоинспекция РТ

#смертельное дпт татарстан
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