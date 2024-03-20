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Один человек погиб, двое пострадали при обстреле Белгородской области
В результате обстрела со стороны ВСУ в Белгородской области погиб один человек, еще двое пострадали. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«По предварительной информации, один человек погиб - мужчина находился в машине, когда в нее прилетели осколки, от полученных травм он скончался на месте еще до приезда бригады скорой помощи. В результате обстрела два человека пострадали: у девушки 17 лет закрытая черепно-мозговая травма и рассечение надбровной области, у мужчины – осколочные ранения правой верхней конечности», – указал он.
В Белгороде в результате воздушной атаки ВСУ пострадали несколько квартир в 12 многоэтажках и 16 автомобилей. Есть разрушения и на территории трех образовательных объектов – двух детских садах и школе.
На местах работают оперативные службы. Информация о последствиях обстрела уточняется.
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