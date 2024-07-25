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Один человек погиб, двое пострадали при обстреле белгородского Шебекино
Город Шебекино подвергся артиллерийскому обстрелу. По предварительным данным, в результате атаки погиб один мирный житель. Мужчина получил смертельные ранения и скончался на месте до прибытия медиков, сообщил губернатор Гладков.
Кроме того, сообщается о двух пострадавших гражданских лицах. Бойцы территориальной самообороны доставили их в Шебекинскую центральную районную больницу. После оказания необходимой медицинской помощи пострадавшие были отпущены домой для продолжения лечения амбулаторно.
В результате обстрела в двух многоквартирных домах повреждены остекление и фасад. В другом прямым попаданием снаряда пробита кровля. На территории промышленного предприятия пострадали производственные помещения.
Оперативные службы и городская администрация продолжают работу на местах происшествий. Ведется уточнение информации о масштабах разрушений и последствиях обстрела.
Ситуация остается напряженной, власти призывают жителей соблюдать меры безопасности и следовать указаниям экстренных служб.
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