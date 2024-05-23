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Один человек погиб, 11 пострадали в результате обстрела ВСУ Горловки в ДНР
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В результате массированного артиллерийского обстрела Центрально-Городского района Горловки со стороны Вооруженных сил Украины погиб 1 мирный житель, еще 11 человек получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
По его словам, обстрел велся из ствольной артиллерии калибра 155 мм. Было зафиксировано 7 обстрелов, по городу было выпущено 17 артиллерийских снарядов.
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