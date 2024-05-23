Один человек погиб, 11 пострадали в результате обстрела ВСУ Горловки в ДНР

В результате массированного артиллерийского обстрела Центрально-Городского района Горловки со стороны Вооруженных сил Украины погиб 1 мирный житель, еще 11 человек получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

По его словам, обстрел велся из ствольной артиллерии калибра 155 мм. Было зафиксировано 7 обстрелов, по городу было выпущено 17 артиллерийских снарядов.