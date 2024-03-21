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«Один человек может спасти троих»: в Казани росгвардейцы стали донорами плазмы
Сегодня в Казанском плазмоцентре «Росплазма» ФМБА России прошла донорская акция «От сердца к сердцу». Участие в ней приняли более 20 сотрудников Росгвардии.
«Сегодняшняя донорская акция посвящена дню войск национальной гвардии, который отмечается в нашей стране 27 марта», – рассказала заведующая Казанским филиалом Росплазмы ФБМА России, врач-трансфузиолог Асия Хусаинова.
Росгвардейцы здесь уже не впервые. Посещение мероприятий по донорской сдаче плазмы уже стало доброй традицией.
«К счастью, сотрудники Росгвардии всегда откликаются на наши приглашения. Многие из них являются постоянными донорами», – поделилась Асия Хусаинова.
Из плазмы доноров позже синтезируются отечественные вирусно-безопасные препараты, такие как альбумин и иммуноглобулин. Это препараты первой помощи для лечения людей в состоянии шока, с сильными ожогами и обильной кровопотерей.
«Собрать плазму и уже на следующий день синтезировать препарат невозможно. Цикл производства занимает год, поэтому доноры нужны постоянно», – рассказала Асия Хусаинова.
Ранее подобного рода препараты завозились из-за границы, но большое количество доноров и производственных мощностей наших заводов оказалось достаточно для импортозамещения.
Количество собираемой с одного человека плазмы определяется исходя из его веса. Условно, у человека весом в 56 килограммов врачи возьмут 560 миллилитров плазмы. Но, если это не донорская акция, а лечебный плазмофорез, то плазму возьмут от литра. Отмечается, что процедура забора плазмы крайне полезна для организма, у постоянных доноров иммунитет гораздо крепче, чем у человека, который не сдает плазму.
«Из плазмы, которую сдает один взрослый мужчина, можно сделать два флакона альбумина и один флакон иммуноглобулина. Таким образом, один человек может спасти троих», – поделилась Асия Хусаинова.
После того как препараты будут готовы, их абсолютно бесплатно доставляют в больницы по всей стране и даже отправляют в зону специальной военной операции.
«Препараты безвозмездно распределяются по всей лечебной системе, идут в больницы от Москвы до Владивостока», – поделилась Асия Хусаинова.
Прежде чем сдавать плазму, следует проконсультироваться с врачом-трансфузиологом.
«Для нас нет неудобных вопросов, мы всегда поможем и подскажем. Кончено, есть люди, которым по какой-то причине нельзя этого делать, но часть из них, кто очень хочет помочь – работают у нас волонтерами и сильно снимают нагрузку с сотрудников», – рассказала Асия Хусаинова.
Для комфортной сдачи плазмы созданы все условия. Начиная от новейшего оборудования и удобных кресел, заканчивая системой льгот, включающей в себя также справку, дающую донору два законных выходных после сдачи.
«Для нас посещение подобных мероприятий – добрая традиция. В наших рядах есть даже постоянные, почетные доноры. Я лично сдаю плазму уже в седьмой раз», – рассказала старший психолог управления вневедомственной охраны Республики Татарстан, Ирина Халикова.
Многие, кто пришел сегодня, воспринимают свой поступок как долг перед народом.
«Я сдаю плазму в третий раз, кровь сдаю три-четыре раза в год. В современных условиях очень важно заниматься подобными вещами. Для меня лично это способ помочь. Конечно, эта помощь неосязаемая, но это хотя бы что-то», – рассказал командир взвода Алексей Пушков.
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