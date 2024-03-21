«Один человек может спасти троих»: в Казани росгвардейцы стали донорами плазмы

Сегодня в Казанском плазмоцентре «Росплазма» ФМБА России прошла донорская акция «От сердца к сердцу». Участие в ней приняли более 20 сотрудников Росгвардии.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Сегодняшняя донорская акция посвящена дню войск национальной гвардии, который отмечается в нашей стране 27 марта», – рассказала заведующая Казанским филиалом Росплазмы ФБМА России, врач-трансфузиолог Асия Хусаинова.

Росгвардейцы здесь уже не впервые. Посещение мероприятий по донорской сдаче плазмы уже стало доброй традицией.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«К счастью, сотрудники Росгвардии всегда откликаются на наши приглашения. Многие из них являются постоянными донорами», – поделилась Асия Хусаинова.

Из плазмы доноров позже синтезируются отечественные вирусно-безопасные препараты, такие как альбумин и иммуноглобулин. Это препараты первой помощи для лечения людей в состоянии шока, с сильными ожогами и обильной кровопотерей.

«Собрать плазму и уже на следующий день синтезировать препарат невозможно. Цикл производства занимает год, поэтому доноры нужны постоянно», – рассказала Асия Хусаинова.

Ранее подобного рода препараты завозились из-за границы, но большое количество доноров и производственных мощностей наших заводов оказалось достаточно для импортозамещения.

Количество собираемой с одного человека плазмы определяется исходя из его веса. Условно, у человека весом в 56 килограммов врачи возьмут 560 миллилитров плазмы. Но, если это не донорская акция, а лечебный плазмофорез, то плазму возьмут от литра. Отмечается, что процедура забора плазмы крайне полезна для организма, у постоянных доноров иммунитет гораздо крепче, чем у человека, который не сдает плазму.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Из плазмы, которую сдает один взрослый мужчина, можно сделать два флакона альбумина и один флакон иммуноглобулина. Таким образом, один человек может спасти троих», – поделилась Асия Хусаинова.

После того как препараты будут готовы, их абсолютно бесплатно доставляют в больницы по всей стране и даже отправляют в зону специальной военной операции.

«Препараты безвозмездно распределяются по всей лечебной системе, идут в больницы от Москвы до Владивостока», – поделилась Асия Хусаинова.

Прежде чем сдавать плазму, следует проконсультироваться с врачом-трансфузиологом.

«Для нас нет неудобных вопросов, мы всегда поможем и подскажем. Кончено, есть люди, которым по какой-то причине нельзя этого делать, но часть из них, кто очень хочет помочь – работают у нас волонтерами и сильно снимают нагрузку с сотрудников», – рассказала Асия Хусаинова.

Для комфортной сдачи плазмы созданы все условия. Начиная от новейшего оборудования и удобных кресел, заканчивая системой льгот, включающей в себя также справку, дающую донору два законных выходных после сдачи.

«Для нас посещение подобных мероприятий – добрая традиция. В наших рядах есть даже постоянные, почетные доноры. Я лично сдаю плазму уже в седьмой раз», – рассказала старший психолог управления вневедомственной охраны Республики Татарстан, Ирина Халикова.

Многие, кто пришел сегодня, воспринимают свой поступок как долг перед народом.

«Я сдаю плазму в третий раз, кровь сдаю три-четыре раза в год. В современных условиях очень важно заниматься подобными вещами. Для меня лично это способ помочь. Конечно, эта помощь неосязаемая, но это хотя бы что-то», – рассказал командир взвода Алексей Пушков.