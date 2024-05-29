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Один беспилотник и семь снарядов РСЗО «Град» сбиты над территорией Белгородской области
Минувшей ночью были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки на объекты, расположенные на территории Российской Федерации.
Для этого ВСУ применяли беспилотный летательный аппарат самолетного типа и реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град».
Благодаря бдительности и оперативным действиям дежурных средств противовоздушной обороны удалось нейтрализовать угрозу. Один беспилотник и семь реактивных снарядов были уничтожены в воздушном пространстве над территорией Белгородской области.
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