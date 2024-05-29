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СВО 29 мая 2024 08:33

Один беспилотник и семь снарядов РСЗО «Град» сбиты над территорией Белгородской области

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Минувшей ночью были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки на объекты, расположенные на территории Российской Федерации.

Для этого ВСУ применяли беспилотный летательный аппарат самолетного типа и реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град».

Благодаря бдительности и оперативным действиям дежурных средств противовоздушной обороны удалось нейтрализовать угрозу. Один беспилотник и семь реактивных снарядов были уничтожены в воздушном пространстве над территорией Белгородской области.

#спецоперация на Украине
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