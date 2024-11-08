Одежда, электроника и автомобили: что покупают на маркетплейсах в «Черную пятницу»

Ноябрь в последние годы стал ассоциироваться у россиян с месяцем распродаж

Фото: © Максим Блинов / РИА Новости

Две ноябрьские распродажи растянули на месяц

Ноябрь в последние годы стал ассоциироваться у россиян с месяцем распродаж. Эту практику мы переняли у США и Китая. Всемирный день шопинга («11.11») впервые организовали 11 ноября в 2009 году на онлайн-площадках Alibaba Group. «Черная пятница» — это акция, которая приходится на первую пятницу после Дня благодарения. По замыслу маркетологов, в этот день американцы будут охотно закупаться рождественскими подарками.

Есть две конкретные даты распродаж — 11 и 29 ноября, но на деле сезон скидок начался чуть ли не с конца октября.

«Это связано с желанием равномерно распределить нагрузку на службы доставки и дать покупателям возможность подойти к покупкам обдуманно», — прокомментировали такую ситуацию в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

Есть две конкретные даты распродаж — 11 и 29 ноября, но на деле сезон скидок начался чуть ли не с конца октября Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Модель длинных распродаж, которую в прошлом году опробовали маркетплейсы, оказалась удобна и клиентам, и продавцам, сообщили «Татар-информу» в пиар-службе Ozon.

«Когда распродажа длится долго, больше покупателей могут выбрать товары по акции в комфортном для себя режиме, а продавцы — в обычном режиме поставлять товары на склады», — сказали в компании.

Так, например, сезон больших распродаж на Ozon начался 28 октября и продлится до 3 января. Распродажа «11.11» на «Магнит Маркете» началась 21 октября и продлится до 11 ноября включительно, «Черная пятница» — с 18 ноября по 1 декабря. Аналогичная практика и у Wildberries. «В этом году начали распродажу 11.11 чуть раньше обычного, а “Черную пятницу” планируем на вторую половину ноября», — сказали в пресс-службе Wildberries.

Ежедневно на складах компании раскладывают почти 19 млн единиц товаров Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Что со складами?

Объемы интернет-торговли в России продолжают расти, следует из данных АКИТ за первое полугодие 2024 года. Так, рынок e-commerce вырос на 40% год к году – до 3,9 трлн рублей. Из этой суммы 96,7% приходится на российские компании, остальное — на трансграничную торговлю. Татарстанский рынок интернет-торговли за первые полгода 2024-го подрос почти на 2%.

Мощное развитие электронной торговли отразилось и на ноябрьских распродажах. Распродажи для маркетплейсов — дни огромного трафика, когда в том числе приходят новые пользователи. Но в этом году, как сообщал Forbes, ажиотаж был и среди селлеров, что аукнулось трудностями со складскими помещениями.

Эту информацию «Татар-информу» не подтвердили в пресс-службе «Магнит Маркета», где сообщили, что площадка не испытывает проблем с нехваткой складских площадей в высокий период распродаж. Более развернуто о ситуации со складами рассказали в пресс-службе Wildberries.

Распродажи для маркетплейсов — дни огромного трафика Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Сейчас общая загруженность всех объектов объединенной компании Wildberries & Russ составляет 90% — это значит, что мы обладаем мощностями и ресурсами для того, чтобы принимать новые поставки. Отметим, что оборачиваемость товаров с ростом потребительского спроса на покупки на маркетплейсах имеет высокую скорость и места для хранения освобождаются достаточно быстро», — сообщили в пресс-службе.

Ежедневно на каждом объекте компании раскладывают почти 19 млн единиц товаров. Недавно на складе в Зеленодольске открылся новый тип хранения, который увеличил вместимость склада еще на 150 тыс. единиц. «Это позволило сократить время доставки товаров до покупателей Республики Татарстан в среднем на 3 часа», — добавили в компании.

Сезон распродаж — это отличное время, чтобы выгодно запастись повседневными товарами или заранее закупить подарки на Новый год Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Чем будут закупаться в сезон распродаж?

Маркетологи завлекают покупателей: сезон распродаж — это отличное время, чтобы выгодно запастись повседневными товарами или заранее закупить подарки близким на Новый год. Что же собираются купить россияне?

Ozon провел исследование с помощью онлайн-анкетирования, в ходе которого были опрошены 1 тыс. респондентов старше 18 лет, 97% из которых за последние полгода совершали покупки на маркетплейсах. Результатами поделились с «Татар-информом».

Итак, согласно опросу, большинство респондентов хотят приобрести одежду и обувь (56%), а также товары для дома (51%). Еще 38% заинтересованы в приобретении косметики и парфюмерии со скидками. Техника и электроника также среди желанных товаров: каждый четвертый опрошенный собирается купить смартфон, каждый шестой — крупную бытовую технику, каждый десятый — компьютер или ноутбук.

Согласно опросу, большинство респондентов хотят приобрести одежду и обувь Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

«В среднем россияне, планирующие покупки во время больших распродаж, готовы потратить 20 875 рублей. При этом средний чек москвича обещает быть в полтора раза выше, чем в среднем по России, — 33 442 рубля», — сообщили в пресс-службе маркетплейса.

У россиян пропадает страх совершать крупные покупки через интернет, о чем говорят данные продаж. В прошлом году стоимость товаров в заказах увеличилась на 42% по сравнению с 2022 годом.

«В топе крупных приобретений 2023 года — электроника, товары для дома и сада, одежда и обувь. В прошлом году самым дорогим товаром, купленным на распродаже, стал автомобиль Chery Tiggo 4 Pro за 1 999 990 рублей», — сообщили в пресс-службе.

Рекламу распродаж, в том числе «Черной пятницы», можно увидеть и в торговых центрах Казани Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

А как же торговые центры?

Рекламу распродаж, в том числе «Черной пятницы», можно увидеть и в торговых центрах Казани. Согласно анализу рынка коммерческой недвижимости за третий квартал 2024 года, посещаемость ТЦ стабилизировалась, но не вернулась к значениям 2019 года.

«Популярность онлайн-покупок и смещение интересов потребителей в сторону получения эмоций стимулируют "пересборку" функций в торгово-развлекательных центрах», — говорится в отчете компании Perfect Red, которая занимается коммерческим управлением объектами недвижимости в Казани.