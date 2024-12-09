Очный этап V республиканского конкурса «Инженер года» стартовал в Казани

В столице Татарстан стартовал двухдневный очный этап V республиканского конкурса «Инженер года». Среди участников пленарного заседания был и первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.

«В этом году конкурс нас сильно порадовал. По итогам заявочной компании в текущем году поступило 437 заявок, это на 30% больше, чем в прошлом году», — заявил Нигматуллин.

Из 437 заявок авторитетная комиссия выбрала 126. Их авторы и прошли в очный тур V республиканского конкурса «Инженер года».

Первый заместитель Премьер-министра РТ отметил, что в нынешнее время в России существует запрос государства на технологический суверенитет. Достичь его невозможно без квалифицированных инженеров.

«Вы уже лучшие среди тех, кто заявлен на конкурс. Ваши работы высоко оценили эксперты ключевых предприятий и образовательных организаций республики. Сегодня вас ждет насыщенная образовательная программа с участием ведущих экспертов, завтра будет возможность проявить себя на защите собственных работ и доказать, что вы лучшие в своем деле», — сказал Нигматуллин.

Сегодня для участников конкурса «Инженер года» запланированы мастер-классы и тренинги. На очный этап экспертами пригласили проректора по научной работе Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого Юрия Фомина, заместителя начальника отделения — начальника управления «РФЯЦ-ВНИИЭФ» Сергея Жижина, ректора Института цифровой экономики Руслана Макарова.

Завтра, 10 декабря, участники очного тура конкурса представят свои проекты. Победителей определят в трех категориях («Будущие инженеры», «Молодость, успех, перспектива», «Опыт, достижение, компетентность») и в 12 номинациях. Таким образом, победителями станут 36 финалистов конкурса.