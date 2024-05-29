Очные занятия в КФУ в новом учебном году начнутся с 1 ноября

В новом учебном году очные занятия в Казанском федеральном университете начнутся с 1 ноября. В сентябре и октябре студенты будут учиться в дистанционном формате, сообщается в официальном телеграм-канале вуза.

«Это связано с плановой подготовкой к саммиту БРИКС — 2024, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября», — говорится в сообщении.

Общежития в Деревне Универсиады будут освобождены 1 сентября. В них начнутся ремонтные и хозяйственные работы, необходимые для подготовки к заселению гостей и организаторов саммита. Также помещения обновят к следующему заезду студентов.

«До 31 августа включительно в общежитиях будут проживать студенты», — уточнили в пресс-службе.