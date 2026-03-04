Очные мероприятия конкурса «Лидеры строительной отрасли» пройдут в августе

В августе 2026 года пройдут финальные мероприятия VI Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли». Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.

Очный этап состоится 6–9 августа, в преддверии профессионального праздника – Дня строителя, и объединит лучших специалистов страны.

Конкурс ориентирован на руководителей и управленцев строительных компаний, представителей профильных органов государственной и муниципальной власти, институтов развития, проектных и инжиниринговых организаций, образовательных и научных учреждений.

Он проводится с 2021 года Всероссийским центром национальной строительной политики при поддержке Минстроя России. В прошлом году участниками стали более 23,5 тыс. человек из 77 регионов.

Программа 2026 года охватит наиболее актуальные вопросы отрасли: внедрение цифровых технологий, мастер-планирование, развитие инженерной инфраструктуры и «новые» финансовые инструменты. Особое внимание эксперты уделят интеграции объектов культурного наследия в современную городскую среду и вопросам государственно-частного партнерства.

Победители и финалисты включаются в кадровый резерв строительной отрасли страны. По данным организаторов, более 30% участников, успешно прошедших конкурсные испытания, уже повысили свои управленческие полномочия в государственных и коммерческих структурах.

Прием анкет на официальном сайте конкурса продлится до 1 июня 2026 года. Там же соискатели могут ознакомиться с подробными условиями участия и этапами проведения отбора.