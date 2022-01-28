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Официальная хроника
28 января 2022  14:28

Очная встреча Путина с Бегловым не состоялась из-за коронавирусных ограничений

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Президент России Владимир Путин не смог провести очную встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым из-за антиковидных мер. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Насколько мне известно, там достигнута договоренность, что губернатор отправил письменно Президенту доклад по основным вопросам развития города, — пояснил представитель Кремля. — То есть фактически он все изложил письменно, и Президент это получит и ознакомится с этим».

#Владимир Путин
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