news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Культура 3 сентября 2026 12:44

Очки Пьера Безухова покажут в Казани на 198-летие Льва Толстого

Читайте нас в
Телеграм

В Казани 9 сентября пройдут мероприятия, посвященные 198-летию со дня рождения Льва Толстого, сообщают организаторы.

  • В 13:00 в сквере имени писателя состоится возложение цветов к памятнику с участием представителей общественных и культурных организаций, школьников и студентов.
  • В 13:30 начнется программа «Музейный променад»: мастер-класс по созданию первой анимационной игрушки «Тауматроп», демонстрация коллекции приборов «Оптические иллюзии», игра в буриме и фотосалон.
  • В 15:00 в Музее Льва Толстого – филиале Национального музея РТ – откроется выставка «Ожившие страницы романа "Война и мир"». Будут представлены подлинные предметы XIX века из фондов музея: очки Пьера Безухова, ноты, по которым пела Наташа Ростова, масонские знаки и медицинские инструменты времен войны 1812 года.

Выставка будет работать до 10 января 2027 года.

#Лев Толстой #выставка #Казань
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Средняя единовременная выплата пенсионных накоплений превысит 119 тыс. рублей

Средняя единовременная выплата пенсионных накоплений превысит 119 тыс. рублей

3 сентября 2026

«Казаньоргсинтез» проведет плановый ремонт на заводах пиролиза и полиэтилена

2 сентября 2026
Новости партнеров