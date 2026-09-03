Очки Пьера Безухова покажут в Казани на 198-летие Льва Толстого
В Казани 9 сентября пройдут мероприятия, посвященные 198-летию со дня рождения Льва Толстого, сообщают организаторы.
- В 13:00 в сквере имени писателя состоится возложение цветов к памятнику с участием представителей общественных и культурных организаций, школьников и студентов.
- В 13:30 начнется программа «Музейный променад»: мастер-класс по созданию первой анимационной игрушки «Тауматроп», демонстрация коллекции приборов «Оптические иллюзии», игра в буриме и фотосалон.
- В 15:00 в Музее Льва Толстого – филиале Национального музея РТ – откроется выставка «Ожившие страницы романа "Война и мир"». Будут представлены подлинные предметы XIX века из фондов музея: очки Пьера Безухова, ноты, по которым пела Наташа Ростова, масонские знаки и медицинские инструменты времен войны 1812 года.
Выставка будет работать до 10 января 2027 года.