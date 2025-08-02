Замминистра экологии РФ посетил очистные сооружения в Татарстане

Фото: пресс-служба Минэкологии Татарстана

Во время рабочего визита в Татарстан заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Максим Корольков посетил биологические очистные сооружения канализации (БОСК) Казани, а также цех термической обработки осадка. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Реконструкция БОСК проводилась в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология».

Основной задачей реконструкции БОСК было снижение объема загрязненных сточных вод, попадающих в Волгу. Казанские очистные сооружения, на долю которых приходилось 42% всех сточных вод в республике, ранее входили в число 200 крупнейших загрязнителей реки.

Реализация проекта шла с 2021 по 2024 год. Работы координировались Министерством строительства Татарстана с участием государственных структур и подрядных организаций.

В июне 2025 года были проведены дополнительные исследования и компьютерное моделирование, направленные на повышение эффективности функционирования очистных в зимний период.

Параллельно с модернизацией БОСК ведутся рекультивация иловых полей и строительство нового цеха термической обработки осадка, что позволяет значительно повысить уровень экологической безопасности региона.