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Общество 2 августа 2025 14:46

Замминистра экологии РФ посетил очистные сооружения в Татарстане

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Замминистра экологии РФ посетил очистные сооружения в Татарстане
Фото: пресс-служба Минэкологии Татарстана

Во время рабочего визита в Татарстан заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Максим Корольков посетил биологические очистные сооружения канализации (БОСК) Казани, а также цех термической обработки осадка. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Реконструкция БОСК проводилась в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология».

Основной задачей реконструкции БОСК было снижение объема загрязненных сточных вод, попадающих в Волгу. Казанские очистные сооружения, на долю которых приходилось 42% всех сточных вод в республике, ранее входили в число 200 крупнейших загрязнителей реки.

Реализация проекта шла с 2021 по 2024 год. Работы координировались Министерством строительства Татарстана с участием государственных структур и подрядных организаций.

В июне 2025 года были проведены дополнительные исследования и компьютерное моделирование, направленные на повышение эффективности функционирования очистных в зимний период.

Параллельно с модернизацией БОСК ведутся рекультивация иловых полей и строительство нового цеха термической обработки осадка, что позволяет значительно повысить уровень экологической безопасности региона.

#Волга #Минэкологии РТ
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