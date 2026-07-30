Очистные сооружения «Казаньоргсинтеза» реконструируют с опережением графика

Проект реконструкции очистных сооружений на казанском предприятии СИБУРа – «Казаньоргсинтезе» – выполнен более чем на 53% и идет с опережением графика. Он позволит повысить эффективность очистки сточных вод, внедрить современные технологии и снизить воздействие производства на окружающую среду.

Как сообщил генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин, первый этап реконструкции уже получил одобрение Росприроднадзора.

«По первому этапу реконструкции очистных сооружений мы получили положительные экологическое заключение о соответствии (ЭкоЗОС) от Росприроднадзора. Это означает полноценное выполнение природоохранных мероприятий в ходе строительства, что является обязательным условием для ввода объекта в эксплуатацию», – отметил гендиректор.

Общий объем инвестиций в реконструкцию составляет 2,8 млрд рублей.

Проектно-изыскательские работы завершены полностью. Предприятие получило рабочую документацию на все объекты технологического оснащения, согласовало документацию по автоматизированной системе управления технологическими процессами (АСУТП) и всю рабочую документацию по проекту.

Более чем на 75% выполнено материально-техническое обеспечение проекта. На площадку уже поставлено основное технологическое оборудование.

Строительно-монтажные работы также идут быстрее запланированного. Их готовность достигла 39% при плане 36%. Завершен монтаж металлоконструкций первого этапа, выполнены гидравлические испытания технологических трубопроводов и монтаж технологического оборудования.

Специалисты также проверили железобетонные конструкции на герметичность. По первому этапу модернизации завершены индивидуальные испытания оборудования и проведены пусконаладочные работы.

Реализация проекта позволит повысить надежность и эффективность работы очистных сооружений Казаньоргсинтеза, обеспечить соответствие самым современным экологическим требованиям и создать дополнительный потенциал для устойчивого развития предприятия.

По словам директора Института экологии, биотехнологии и природопользования КФУ Светланы Селивановской, модернизация имеет значение не только для предприятия, но и для города.

«Очистные сооружения промышленных предприятий являются сложными комплексами, их задача заключается в очистке производственных сточных вод от целого ряда загрязняющих веществ, взвешенных и растворимых соединений. Крайне важно, чтобы эффективность очистки была высокой и соответствовала нормативным требованиям. Поэтому масштабная реконструкция очистных сооружений «Казаньоргсинтеза» с внедрением современных технологий обеспечит большую экологическую безопасность. Выгодоприобретателями этого проекта станут все жители Казани и гости нашего города», – подчеркнула она.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»