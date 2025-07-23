В Челнах стартовал 2-й этап очистки Мелекески по нацпроекту «Экологическое благополучие»

В Татарстане продолжается реализация национального проекта «Экологическое благополучие». В Набережных Челнах начался второй этап работ по расчистке русла реки Мелекеска.

Министерство экологии и природных ресурсов республики заключило государственный контракт с подрядной организацией ООО «Ядран-Строй». Планируется расчистить 2,6 километра водоёма в течение 2025–2027 годов. Стоимость проекта составляет 320 миллионов рублей.

Работы будут проводиться с использованием гидромеханических технологий, что позволит эффективно удалить донные отложения и улучшить состояние водоёма. Это продолжение первого этапа, завершённого в 2023 году: тогда было очищено 1,5 километра реки, что положительно сказалось на экологической ситуации для более чем 500 тысяч жителей города.

Также в этом году планируется завершение рекультивации иловых полей очистных сооружений Казани по линии федерального проекта «Вода России». В рамках «Экологического благополучия» рассматривается возможность более раннего начала работ по очистке реки Нокса и её притоков на участке в 23,2 км. Стоимость проекта предварительно оценивается в 718,9 млн рублей, и изначально он был запланирован на 2028–2030 годы. Министерство экологии РТ ведёт переговоры о его ускорении.