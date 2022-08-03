Казанцы очистят Лесное и Голубое озера и отдохнут на лесотерапии

6, 20 и 27 августа для казанцев проведут события в области экотуризма, которые помогут разнообразить летний досуг и при этом решить экологические проблемы. Об этом «Татар-информу» сообщили в департаменте Дирекции по развитию природных территорий и экотуризма фонда «Институт развития городов РТ».

6 августа состоится очистка Лесного озера на сапбордах. Участники акции объединятся в команды по сбору мусора. Собравшие наиболее количество отходов выиграют вкусный приз. Участие бесплатное, предусмотрен трансфер из Казани до озера и обратно.

20 августа всех желающих приглашают на лесотерапию. Участники мероприятия смогут расслабиться и подвести итоги этого лета в перерывах между медитацией и созерцанием природы.

27 августа состоится плоггинг на Голубых озерах. Это забег на определенную дистанцию, совмещенный со сбором мусора. Для участия необходимо зарегистрироваться на мероприятия в социальных сетях дирекции.