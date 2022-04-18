«Очистить дворы и контейнерные площадки»: Казань начала готовиться к летнему сезону

Татарстанская столица начала переход к летнему режиму жизни, который предполагает очистку территорий и приведение в порядок зданий и площадок после зимнего сезона. Об этом на деловом понедельнике рассказал начальник Управления административно-технической инспекции Казани Наиль Минвалеев.

Он отметил, что с учетом непростой ситуации в экономике для поддержки малого и среднего бизнеса начал действовать мораторий на штрафы по содержанию зданий и территорий, если нарушения не несут угрозы для здоровья жителей. Мера продлится до конца года.

«Поэтому работа управления носит по большей части предупредительный характер», — отметил докладчик.

Он добавил, что анализ обращений за прошлый весенне-летний сезон показывает большую озабоченность казанцев вопросами чистоты дворовых территорий, исправности оборудования детских площадок. Поэтому в ходе осмотра территорий инспекторы обращают на данные вопросы особое внимание.

«В дни проводимого сейчас двухмесячника следует очистить дворы от зимнего мусора, а затем поддерживать чистоту и порядок. Завершать уборку придомовых территорий следует к 8 утра. Кроме того, летом жители просят своевременно косить траву на газонах», — сказал Минвалеев.

Он также подчеркнул важность бережливого отношения к окружающей инфраструктуре со стороны самих горожан. В частности, это касается добросовестного отношения к утилизации мусора. Другой важный аспект этого вопроса — нормальное содержание мусорных площадок со стороны управляющих компаний. В прошлый летний период за плохое содержание было составлено 72 протокола в отношении управляющих организаций.

«В ближайшие дни следует покрасить ограждения, отремонтировать навесы на контейнерных площадках. В течение года — оперативно очищать их от любых объявлений и строго следить за своевременным вывозом отходов», — резюмировал Наиль Минвалеев.