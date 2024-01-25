Оцифровка спектаклей, 229 сабантуев и идеология: что в планах Минкульта Татарстана

Ирада Аюпова подчеркнула, что развитие культуры – один из приоритетов политики республики

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Фестиваль «Культурная столица Татарстана» станет традиционным

Глава татарстанского Минкульта Ирада Аюпова подчеркнула на заседании, что развитие культуры – один из приоритетов политики республики, важнейший ресурс в воспитании подрастающего поколения, а также действенный инструмент укрепления межнационального мира и согласия.

Минувший год, напомнила министр, в Татарстане был объявлен Раисом республики Годом национальных культур и традиций. В связи с этим в регионе было проведено около 9 тысяч мероприятий, направленных на укрепление духовных ценностей и сохранение народных традиций.

Новым для Татарстана стал фестиваль «Культурная столица Татарстана», в котором каждый район республики представлял свои таланты и ремесла.

Будет продолжен фестиваль «Культурная столица Татарстана», в котором каждый район республики представляет свои таланты и ремесла Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«“Культурная столица“ – это, прежде всего, восстановление корней, связей с малой родиной. В этом году мы продолжим фестиваль “Культурная столица“. Сейчас формируется его график, будут еще большие бонусы для участников и победителей», – анонсировала Аюпова.

И добавила, что в этом году призовой фонд фестиваля будет увеличен и составит 1 млн рублей.

Культура в цифрах

Перечислила Ирада Аюпова и некоторые численные показатели ведомства. Например, с начала реализации национального проекта «Культура» в 2012 году в Татарстане к 2024 году в 1,5 раза сократилась доля зданий учреждений культуры, требующих ремонта. Выросла средняя зарплата в отрасли, а за 2023 год построено 27 культурно-досуговых точек в сельской местности, технически оснащены 5 музеев. Еще 15 культурно-досуговых учреждений капитально отреставрированы. А волонтерами культуры стали 8726 человек.

«Доля детей Татарстана, занимающихся в школах искусств, составила в прошлом году 77%. А ведь сначала мы были аутсайдерами в стране по этому показателю. Но целевой показатель для нас – 80%», – подчеркнула министр культуры.

Доля детей Татарстана, занимающихся в школах искусств, составила в прошлом году 77% Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По активности пользователей «Пушкинской карты» Татарстан, отметила Аюпова, занимает 4-е место среди регионов после Москвы, Санкт-Петербурга и Башкортостана.

«Более 318 тысяч татарстанцев имеют «Пушкинскую карту». Мы продали с ее помощью мероприятий на 451 млн рублей, при этом использовали ресурс, заложенный под наш регион в «Пушкинской карте», только на 35% потенциала», – отметила Аюпова и призвала активизировать работу по привлечению посетителей.

Всего же в ушедшем году ведомство зафиксировало 92 млн посещений различных культурных мероприятий Татарстана. Выручка от них составила 2,7 млрд рублей. Тогда как в предыдущем году эта сумма составляла 1,2 млрд рублей. Муниципальные учреждения культуры выручили на мероприятиях 800 млн рублей – почти на 42% больше, чем в 2022 году.

Члены семей участников СВО посетили культурные мероприятия в Татарстане более 57 тысяч раз и бесплатно. Кроме того, ведомство трижды организовывало поездки коллективов региона в Луганскую республику.

Ирада Аюпова обратилась к присутствующей на коллегии заместителю Премьер-министра Республики Татарстан Лейле Фазлеевой с просьбой фиксировать в статистике посещений культурных мероприятий и те, что проходят в парках и скверах республики. Пока такие события в подсчет не входят.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Оцифрованные спектакли и «Семейный абонемент» с февраля

Театрам Татарстана министр культуры поручила до 1 апреля предоставить в оцифрованном формате видеозаписи спектаклей из их репертуаров. И объявила о том, что в ближайшее время будет изменена процедура закупки драматических произведений для нужд театров.

«В конце 2023 года Президентом России Владимиром Путиным в формате поручения сформулирована задача о контентной части госзаданий. В будущем году мы будем переходить на иную систему формирования госзаданий, и эта система будет введена по всей Российской Федерации. Особую актуальность приобретает репертуарная политика. Идеологическое содержание культурного контента – это запрос общества в том числе», – сказала Аюпова.

Если в 2023 году Минкульт РТ провел 364 Сабантуя, из них 297 в регионах России, 67 – в зарубежных странах, в наступившем году праздников окончания весеннего сева планируется провести 229.

Татарстан в 2024 году примет Дни культуры Кыргызстана, Узбекистана и Мексики. А Дни культуры Татарстана пройдут в Азербайджане, Иране, Египте, Пермском крае и в Москве.

«Мы на многое за последнее время взглянули другими глазами. Мы сейчас понимаем, что наша сила в единстве» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

С 1 февраля, напомнила министр культуры РТ, для увеличения количества мероприятий, посещаемых всей семьей, ведомство запускает программы «Семейный абонемент», а также «Дети – детям».

С 1-го же февраля стартует новый сезон интеллектуального конкурса-игры «Тархан» на республиканском телевидении.

«Это игра наподобие программы “Умники и умницы“, только о Татарстане. Истории развития родного села, мифы и легенды Татарстана необходимо популяризировать, изучать и фиксировать для будущих поколений», – акцентировала Аюпова.

Публичных задач на 2024 год для Министерства культуры Татарстана сформировано общественным голосованием на сайте Госуслуг РТ шесть.

«Мы на многое за последнее время взглянули другими глазами. Мы сейчас понимаем, что наша сила в единстве, нам все по плечу, когда мы вместе: новые клубы, школы, парки.. Нам есть чем гордиться. Вы видите, сколько инвестировано в нашу отрасль. Я 16 лет назад пришла в отрасль и вижу, что многие вопросы сегодня здесь решаются по-другому. Министерство культуры – это орган исполнительной власти. Но мы работаем для людей, ради людей. Нужно уметь вовремя сказать спасибо, уметь вовремя отразить время в произведениях культуры. Прошу от вас внимания друг к другу, к тем людям, кто приходит, кто уже не работает в отрасли, к молодежи», – резюмировала Ирада Аюпова.

Айнур Тимерханов: «Открытие новых музейных пространств – Музея археологии РТ и Музея письменности – станет вехой в культурном пространстве республики и в целом страны» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Здание для Музея археологии РТ и автобусы для культуры в районах

С докладом на коллегии выступил также вице-президент Академии наук Республики Татарстан Айнур Тимерханов. Он обратился к Лейле Фазлеевой с просьбой решить вопрос со зданием для Музея археологии Татарстана. Он напомнил, что дофондовое собрание Музея археологии РТ при Институте археологии АН РТ составляпет более 550 тысяч единиц хранения.

«Открытие новых музейных пространств – Музея археологии РТ и Музея письменности – станет вехой в культурном пространстве республики и в целом страны. Центр письменного наследия Института языка, литературы и искусства имени Галимджана Ибрагимова находится сейчас в здании выставочного зала “Манеж“ в Казанском Кремле. В ближайшее время мы представим свое видение реализации этого проекта. Прошу, Лейла Ринатовна, вашего содействия», – сказал Айнур Тимерханов.

Он также напомнил о необходимости организовать учет и своевременное приведение в порядок памятников-некрополей выдающимся людям, которые по тем или иным причинам подверглись разрушениям.

«“Цени живых, почитай умерших“. Мы должны на государственном уровне организовать учет могил выдающихся людей прошлого», – подчеркнул он.

Начальник отдела культуры Мамадышского муниципального района Татарстана Степан Спиридонов выступил с докладом на татарском языке. Рассказал о праздновании 90-летия районного клуба, участии района в фестивале «Культурная столица Татарстана» и попросил решить для района вопрос с автобусами для организации поездок местных артистов и ремесленников на культурные мероприятия в другие районы республики.

Артем Силкин рассказал, что в июле на острове-граде Свияжск при содействии Фонда «Возрождение» пройдет фестиваль, посвященный культуре разных народов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Директор Музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин рассказал, что для заповедника создается специальный отдел по работе с «Пушкинской картой». В июне в Луганской художественной галерее Свияжской музей-заповедник откроет выставку «Пейзажи Поволжья».

«Там люди очень открыты, очень ждут нас. Это территория, с которой нужно работать», – сказал Силкин.

В июле на острове-граде при содействии Фонда «Возрождение» пройдет фестиваль, посвященный культуре разных народов. Мероприятие будет организовано в связи с обширной программой к саммиту стран БРИКС.

Образование + культура = эстетический интеллект

Резюмируя сказанное на коллегии, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева пожелала всем структурам Минкульта Татарстана нацелиться на очень плотный, творческий год в связи с большим количеством предстоящих международных событий.

Лейла Фазлеева: «Все, что создается в учреждениях культуры Татарстана, транслируется тем, кто приезжает в Республику Татарстан, – это кладезь, богатство» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Пусть научная основа, эстетика и качество характеризуют наш следующий год. Татарстан является ярким, самобытно развивающимся регионом Российской Федерации. Республику характеризует замечательный, значительный экономический потенциал и устойчивое развитие. Экономическая ситуация складывается хорошо для того, чтобы социальная инфраструктура объектов культуры, творчества была качественной. Отсюда еще одна характеристика Татарстана, о которой говорят все, даже на форумах российского и международного уровня, – богатая культура, традиции и история. Все, что создается в учреждениях культуры Татарстана, транслируется тем, кто приезжает в Республику Татарстан, – это кладезь, богатство», – подчеркнула Фазлеева.

Она также обратила внимание, что если объединить усилия сфер образования и культуры, получится колоссальный эффект, выражаемый понятием «эстетический интеллект».

«Это начитанность, насмотренность. Чтобы каждый молодой человек Татарстана понимал, что он развивается в самой лучшей культуре в мире», – сказала Фазлеева.