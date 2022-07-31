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Ру Тат
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Происшествия
31 июля 2022  19:44
Полина Шевчук

Очевидец спас пьяную женщину, которая хотела переплыть озеро в Казани и потеряла сознание

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Едва не закончилась трагедией попытка нетрезвой 47-летней женщины переплыть озеро Комсомольское в казанском посёлке Дербышки, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Женщина начала переплывать водоем, но в какой-то момент стала терять сознание. Очевидец подхватил пострадавшую. На помощь подоспели спасатели ОСВОД, которые дежурили на пляже. Вместе с очевидцем они на лодке доставили женщину на берег.

Пострадавшую передали медикам скорой помощи.

#спасатели #МЧС РТ
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