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Ру Тат
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Происшествия
1 февраля 2023  14:37
Алексей Новиков

Очевидцы вызвали пожарных, увидев дым из трубы кафе в центре Казани

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Сегодня днем от очевидцев поступило сообщение, что на улице Парижской Коммуны произошло задымление в кафе, расположенном в доме 25/39. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

На месте выяснилось, что задымление произошло из-за тления жировых отложений в вентиляционной трубе в чайхане «Самса №1».

Эвакуацию проводить не стали.

В соцсетях сообщают, что дымом заволокло помещение гостиницы, прилегающей к зданию чайханы.

#задымление #центр казани
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