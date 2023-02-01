Очевидцы вызвали пожарных, увидев дым из трубы кафе в центре Казани
Сегодня днем от очевидцев поступило сообщение, что на улице Парижской Коммуны произошло задымление в кафе, расположенном в доме 25/39. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
На месте выяснилось, что задымление произошло из-за тления жировых отложений в вентиляционной трубе в чайхане «Самса №1».
Эвакуацию проводить не стали.
В соцсетях сообщают, что дымом заволокло помещение гостиницы, прилегающей к зданию чайханы.