Очевидцы вызвали пожарных, увидев дым из трубы кафе в центре Казани

Сегодня днем от очевидцев поступило сообщение, что на улице Парижской Коммуны произошло задымление в кафе, расположенном в доме 25/39. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

На месте выяснилось, что задымление произошло из-за тления жировых отложений в вентиляционной трубе в чайхане «Самса №1».

Эвакуацию проводить не стали.

В соцсетях сообщают, что дымом заволокло помещение гостиницы, прилегающей к зданию чайханы.