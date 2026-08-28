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Происшествия 28 августа 2026 14:22

Очевидцы вытащили водителя из машины после аварии в РТ за минуты до возгорания

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На трассе в Татарстане очевидцы за миг до возгорания вытащили водителя из машины после аварии.

Как сообщили «Татар-информу» очевидцы, ДТП произошло сегодня в 12:00 на платной трассе Алексеевское-Альметьевск. По их словам, легковушка, которой управлял житель Черемшанского района РТ, вылетела в кювет и перевернулась.

Увидев произошедшее, водители проезжавших мимо автомобилей бросились на помощь. После того, как пострадавшего вытащили из салона, автомобиль вспыхнул, однако совместными усилиями возгорание было потушено.

Пострадавший остался цел, но ничего не помнит о произошедшем. На место были вызваны экстренные службы.

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