Очевидцы: Автосервис в Кировском районе Казани загорелся из-за газового оборудования
Крупный пожар произошел сегодня днем в Кировском районе Казани на улице Архангельская. По рассказам очевидцев, горит автосервис.
К месту прибыли несколько пожарных расчетов, спасатели и полиция.
По предварительным данным, в автосервисе была «ГАЗель», на которой, судя по всему, было установлено неисправное газовое оборудование. Очевидцы услышали громкий хлопок, после которого начался пожар.
«Из трех первых боксов вышли все сотрудники, про остальных не знаем», - рассказали работники автосервиса.
Пожар длится уже более часа. Сбить пламя не получается. Огонь продолжает распространяться. Слышны хлопки. По предварительным данным, внутри находятся газовые баллоны.
Ранее «Татар-информ» сообщал о пожаре, который произошел сегодня днем на улице Архангельская в Казани. По предварительным данным, горели склады с резиной.