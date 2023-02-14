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Происшествия
14 февраля 2023  13:10
Елена Фенина

Очевидцы: Автосервис в Кировском районе Казани загорелся из-за газового оборудования

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Очевидцы: Автосервис в Кировском районе Казани загорелся из-за газового оборудования
фото: Елена Фенина / «Татар-информ»

Крупный пожар произошел сегодня днем в Кировском районе Казани на улице Архангельская. По рассказам очевидцев, горит автосервис.

К месту прибыли несколько пожарных расчетов, спасатели и полиция.

 

Фото: ©  Елена Фенина / «Татар-информ»

По предварительным данным, в автосервисе была «ГАЗель», на которой, судя по всему, было установлено неисправное газовое оборудование. Очевидцы услышали громкий хлопок, после которого начался пожар.

 

Фото: ©  Елена Фенина / «Татар-информ»


«Из трех первых боксов вышли все сотрудники, про остальных не знаем», - рассказали работники автосервиса.

Пожар длится уже более часа. Сбить пламя не получается. Огонь продолжает распространяться. Слышны хлопки. По предварительным данным, внутри находятся газовые баллоны.

Ранее «Татар-информ» сообщал о пожаре, который произошел сегодня днем на улице Архангельская в Казани. По предварительным данным, горели склады с резиной.

#пожар на складе
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