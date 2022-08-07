Очевидцы в Чистополе спасли четверых мужчин, лодка которых перевернулась на Каме

Сегодня около половины шестого вечера на Каме напротив речного воказала в Чистополе перевернулась лодка, в которой катались четверо мужчин.

К тому моменту, когда на место прибыли инспектор Чистопольского отделения ГИМС и пожарные ПСЧ №67, очевидцы ужн достали мужчин из воды и подняли их на земснаряд. Как оказалось, все четверо были нетрезвы. Они катались на лодке, в какой-то момент она перевернулась.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, в медицинской помощи они не нуждались. Всех четверых на берег доставил инспектор ГИМС.