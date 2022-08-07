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Ру Тат
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Происшествия
7 августа 2022  20:42

Очевидцы в Чистополе спасли четверых мужчин, лодка которых перевернулась на Каме

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Сегодня около половины шестого вечера на Каме напротив речного воказала в Чистополе перевернулась лодка, в которой катались четверо мужчин. 

К тому моменту, когда на место прибыли инспектор Чистопольского отделения ГИМС и пожарные ПСЧ №67, очевидцы ужн достали мужчин из воды и подняли их на земснаряд. Как оказалось, все четверо были нетрезвы. Они катались на лодке, в какой-то момент она перевернулась. 

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, в медицинской помощи они не нуждались. Всех четверых на берег доставил инспектор ГИМС. 

 

 

#перевернулась лодка #инспекторы гимс
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