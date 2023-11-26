Очевидцы увидели дым в окне двухэтажки в Агрызе и вызвали спасателей, хозяин дома погиб

Сегодня в 18.10 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что из окна 2-го этажа дома по улице Заводская в Агрызе виден дым. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Прибыв на место, пожарные установили, что в окне квартиры на 2 этаже были видны отблески пламени. Специалистов встретил родственник хозяина квартиры и пояснил, что внутри квартиры находится его дядя, который остался спящим в комнате квартиры.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Позднее 74-летнего мужчину без признаков жизни обнаружили на кухне и передали бригаде скорой помощи. Медики констатировали, что пострадавший погиб.

Предварительно, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.