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Руc Тат
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Происшествия 8 июля 2023 20:41

Очевидцы спасли пьяную женщину, которая решила искупаться в озере Комсомольское в Казани

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Пьяная женщина решила искупаться в озере Комсомольское в казанских Дербышках. Об этом «Татар-информу» сообщил председатель ОСВОД Казани.

Фото: ОСВОД Казани

Произошло это в районе пяти часов вечера. Сильно пьяная женщина пошла купаться за пределами пляжа в необорудованном для купания месте. В какой-то момент она начала тонуть.

Очевидцы вытащили ее из воды и обратились за помощью к спасателям ОСВОД. Те оказали ей первую помощь – слили воду из легких. Пострадавшую передали медикам, те госпитализировали ее в одну из казанских больниц.

#утонула женщина
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