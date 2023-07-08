Очевидцы спасли пьяную женщину, которая решила искупаться в озере Комсомольское в Казани

Пьяная женщина решила искупаться в озере Комсомольское в казанских Дербышках. Об этом «Татар-информу» сообщил председатель ОСВОД Казани.

Фото: ОСВОД Казани

Произошло это в районе пяти часов вечера. Сильно пьяная женщина пошла купаться за пределами пляжа в необорудованном для купания месте. В какой-то момент она начала тонуть.

Очевидцы вытащили ее из воды и обратились за помощью к спасателям ОСВОД. Те оказали ей первую помощь – слили воду из легких. Пострадавшую передали медикам, те госпитализировали ее в одну из казанских больниц.