Очевидцы сняли на видео трех новорожденных львят в зоопарке Болгара

В зоопарке Болгара родились три львёнка – знаковое событие для владельца зверинца произошло в День России. «Татар-информу» стало доступно видео с львицей, кормящей своих малышей.

Зоопарк расположен на территории бывшей страусиной фермы. Владелец зоопарка Рудик Авагимов удивлен и рад пополнению в семье индийских львов. Трехлетняя львица Алина со своим потомством сейчас отдыхает в отдельной клетке, где и получилось их заснять.

Материал подготовлен при участии Евиты Саможеновой

Фото Евиты Саможеновой

Малыши уже открыли глазки и встают на лапы. Их отцом стал четырёхлетний лев Шер-Хан.

«Алина прекрасно перенесла роды без вспоможения и чувствует себя хорошо. Ребята довольно крупные. Первые её львята были весом примерно 300-400 грамм, эти почти по килограмму. Но это только по внешнему виду. Пол малышей тоже пока не известен. Львица первые месяц-полтора рьяно охраняет потомство и очень нервничает, если кто-то подходит слишком близко. Думаю, через полтора месяца мы узнаем, кто же у нас родился. Но то, что ребята полностью здоровы – это точно. Я этих малышей воспринимаю как подарок небес. Мы ожидали, что будет один, ну максимум два. А тут трое крепышей, которые на вторые сутки уже встали на лапки», – делится Рудик Авагимов.

Предприниматель переехал в Болгар из Москвы. Зоопарками он занимается уже 23 года. За это время под его опекой родилось более 40 хищников. Среди них медведи, тигры, львы и лигры.

Некоторые из его питомцев работают у братьев Запашных.