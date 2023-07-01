news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 1 июля 2023 10:57

Очевидцы сняли на видео загоревшуюся в результате аварии фуру на трассе в Татарстане

Скопировать ссылку
news_top_970_100

В Татарстане в результате аварии загорелась фура.

В социальных сетях сегодня опубликовали видео, как большегруз загорелся в результате ДТП.

Как рассказали «Татар-информу» в республиканской Госавтоинспекции, авария произошла на 869-м километре трассы М7.

Водитель Volvo не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с впереди идущим Opel.

Медики осмотрели пассажиров легковушки и отправили их домой.

#ДТП в Татарстане
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное