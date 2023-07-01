Очевидцы сняли на видео загоревшуюся в результате аварии фуру на трассе в Татарстане

В Татарстане в результате аварии загорелась фура.

В социальных сетях сегодня опубликовали видео, как большегруз загорелся в результате ДТП.

Как рассказали «Татар-информу» в республиканской Госавтоинспекции, авария произошла на 869-м километре трассы М7.

Водитель Volvo не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с впереди идущим Opel.

Медики осмотрели пассажиров легковушки и отправили их домой.