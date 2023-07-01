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Очевидцы сняли на видео загоревшуюся в результате аварии фуру на трассе в Татарстане
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В Татарстане в результате аварии загорелась фура.
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